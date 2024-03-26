عامل يسرق تروسيكل مالك مزرعة دواجن بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية "تروسيكل" ملك مالك مزرعة دواجن (مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) بأسلوب المغافلة حال قيام مالكها بتركها بدائرة القسم وبها مفتاح التشغيل ومحمل عليها كرتونه بها بعض المستلزمات البيطرية وكذا مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .. كما تم بإرشاده ضبط المسروقات ، وقرر قيامه بشراء مركبة "تروسيكل " بجزء من المبلغ المستولى عليه ، وبيع المركبة المستولى عليها لعميله سيئ النية (عامل – مقيم بذات العنوان) ، تم ضبطه ، وبحوزته المركبة المُبلغ بسرقتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.