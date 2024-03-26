باعوا الواحد بـ400 دولار.. اكتشاف مقبرة جماعية بها 65 جثة في صحراء عربية

مقبرة جماعية في قلب صحراء عربية، هذا ما كشفته وكالة تابعة للأمم المتحدة بالعثور على عدد كبير من جثث الاشخاص الذين لقوا حتفهم فيها بعد أن تاهوا في رمالها وجبالها المتشابهة.

65 جثة غامضة في الصحراء

هذه الواقعة الصادمة كانت محل جدل، بعد العثور على جثث 65 شخصًا بين رمال صحراء ليبيا، من المرجح أنهم لقوا حتفهم أثناء تهريبهم عبر الصحراء.

لم تكشف الوكالة عن طريقة تهريبهم أو كواليس موتهم الجماعي، لكن قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الظروف الدقيقة المحيطة بوفاة الأفراد وجنسياتهم غير معروفة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم اكتشاف فيها مثل هذا النوع من المقابر في صحاري ليبيا، لطالما عانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من الصراع والفوضى، ويقدر عدد المهاجرين واللاجئين المقيمين داخل حدودها بحوالي 700,000 ألف.

مقبرة جماعية في ليبيا

تعد ليبيا طريق عبور للأفراد الذين يطلبون اللجوء في أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة السلطات الليبية إلى التحقيق في الوفيات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة، "لضمان استعادة كرامة المهاجرين، وتحديد هوية ونقل رفات المهاجرين المتوفين، وإخطار أسرهم ومساعدتها بشكل مناسب".

وفقا لموقع “روسيا اليوم” بدأت طرابلس بالفعل تحقيقاتها الخاصة في المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها في جنوب غرب البلاد.

ووفقًا لرويترز، يحتوي منشور على فيسبوك لم يتم التحقق منه يوم الاثنين على لقطات بطائرة بدون طيار التقطتها إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية في طرابلس، وتُظهر منطقة صحراوية بها علامات بيضاء وشريط أصفر تحيط بجثث مرقمة.

الاتجار بالبشر والتهريب

وأفادت إدارة البحث الجنائي أنه تم اكتشاف الجثث في وادي الجهرية في بلدة الشويرف، على بعد حوالي 421 كيلومترًا جنوب طرابلس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين، حيث لقي ما لا يقل عن 8565 شخصًا حتفهم على طرق المهاجرين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في عام 2023 على طول طريق البحر الأبيض المتوسط" وقالت الوكالة: "بدون مسارات منتظمة توفر فرصًا للهجرة القانونية، ستظل مثل هذه المآسي سمة على طول هذا الطريق" .

حرب أهلية

وكانت ليبيا ذات يوم دولة مزدهرة، لكن خاضت حرب أهلية بعد الإطاحة العنيفة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ويعبر العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا البلاد في طريقهم إلى البحر الأبيض المتوسط. وكثيراً ما يستغل المهربون والمتاجرون بالبشر هذه الفرصة، فيبيعون المهاجرين كعبيد.

وقد وثق تقرير لشبكة CNN في عام 2017 مزادًا مزعومًا للعبيد الأحياء في ليبيا، حيث تم بيع الأفارقة مقابل أقل من 400 دولار. ووفقا لدراسة أجرتها مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 706062 مهاجرا من أكثر من 44 دولة، منهم 5000 محتجزون لدى الدولة.