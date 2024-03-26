جريمة فى رمضان .. كشف لغز مق.تل أجنبية داخل منزلها بمطروح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيوة بمديرية أمن مطروح بوفاة (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم ) والعثور على جثتها داخل مسكنها.

بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مزارع- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقيامه بالإستيلاء على (مبلغ مالى، هاتف محمول).. وأرشد عن جزء من المبلغ المالى والأداة المستخدمة فـى الواقعة "عصا خشبية "، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وتخلصه من هاتفها المحمول بإلقائه فـى أحد المجارى المائية المجاورة لمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.