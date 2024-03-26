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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة فى رمضان .. كشف لغز مق.تل أجنبية داخل منزلها بمطروح

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيوة بمديرية أمن مطروح بوفاة (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم ) والعثور على جثتها داخل مسكنها.

 بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مزارع- مقيم بدائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقيامه بالإستيلاء على (مبلغ مالى، هاتف محمول).. وأرشد عن جزء من المبلغ المالى والأداة المستخدمة فـى الواقعة "عصا خشبية "، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وتخلصه من هاتفها المحمول بإلقائه فـى أحد المجارى المائية المجاورة لمسكنه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام داخل منزل عصا خشبية قطاع الأمن العام كشف لغز

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