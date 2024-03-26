رغم أجواء الصيف.. المغرب يشهد أمطارا وثلوجا ورياحا قوية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب، بأن أمطارا قوية، وتساقطات ثلجية فوق 1400 متر، وكذا هبات رياح قوية مع تطاير للغبار، ستهم اليوم الثلاثاء و غدا الأربعاء عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية بحسب صحيفة ههيسبرس، وذلك في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطار قوية (من 20 إلى 40 ملم) مرتقبة بكل من شفشاون، وتطوان، والحسيمة، والعرائش، ووزان، والحاجب، وفاس، ومولاي يعقوب، وتازة، وتاونات، ومكناس، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، والخميسات، وخنيفرة، من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثالثة زوالا من نهار اليوم الثلاثاء .

وأشار المصدر ذاته إلى أن تساقطات ثلجية، على المرتفعات التي تتجاوز 1400 متر (من 15 – الى 40 سم)، مرتقبة بكل من الحوز، وأزيلال وبني ملال وخنيفرة وميدلت وصفرو وتازة وإفران وبولمان وتنغير وورزازات ، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم غد الأربعاء.

وأضافت المديرية أن هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (75 – 90 كلم/س) مرتقبة بكل من وجدة وأنجاد، وكرسيف وجرادة وفكيك وتاوريرت والناظور وبولمان وزاكورة وميدلت والرشيدية وورزازات وتنغير وطاطا، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الساعة الثامنة مساء.