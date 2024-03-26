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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

اصابات في صفوف جيش
اصابات في صفوف جيش الاحتلال

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3130 ضابطا وجنديا في صفوفه منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح أن 1509 من الجرحى أصيبوا خلال «العملية البرية» في قطاع غزة.

في سياق اخر، استدعت إسرائيل فريقها التفاوضي من قطر بعد أن رفضت حماس عرضها الأخير في محادثات صفقة الرهائن والهدنة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

وفي بيان، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قرار حماس برفض حل وسط توسطت فيه الولايات المتحدة هو "دليل واضح على أنها غير مهتمة بمواصلة المحادثات، وشهادة حزينة على الأضرار الناجمة عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، في إشارة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار الذي تم تمريره الليلة الماضية؛بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويتهم مكتب نتنياهو ممثلي حماس بالتراجع إلى "مطالبها المتطرفة" بما في ذلك النهاية الكاملة للحرب والانسحاب الكامل لجيش الدفاع الإسرائيلي من غزة.
وأضاف: "لن تستسلم إسرائيل لمطالب حماس الوهمية".

وقال مسؤول دبلوماسي نقلت وسائل الإعلام العبرية تصريحاته التي قال فيها إن حماس طالبت بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع ولم تناقش حتى إطلاق سراح الرهائن.

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