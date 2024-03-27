الأزهري الصغير .. «القلاجي» خطف قلوب المصريين في صلاة التراويح

انتشر اسم محمد القلاجي خاصة في رمضان، ووسط البحث عن أنقى الأصوات كان تفاعل رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك مع صوته، وتساءل الكثيرون عمن يكون الطفل الأزهري الذي أبهرهم بصوته وإمامته للمصلين في صلاة التراويح وهل الاقتداء به صحيح شرعا؟

ظهر الطفل محمد القلاجي، مرتديًا للزي الأزهري، وهو يؤم المصلين بأحد المساجد بصوت مميز وتلاوة صحيحة رغم صغر سنه.



محمد أحمد القلاجي 11 سنة، وهو من قرية الناصرية محافظة الشرقية، في الصف السادس الابتدائي، وبدأ حفظ القرآن من عمر 4 سنوات بمحافظة الشرقية حيث بدأ في "الكتاب"، ثم بعد ذلك ذهب لمدينة "العاشر من رمضان" ليختم حفظ القرآن كاملا.

تميز في الإنشاد الديني ودرس على أيدي معلمين كبار ودرس المقامات الصوتية وتم تأهله للمسابقة الدولية للإنشاد الديني.

قالت دار الإفتاء إن إمامة الصبيِّ المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ النافلة -ومنها التراويح-: جائزة شرعًا، وصلاة المقتدي به صحيحةٌ؛ بشرط أنْ يكون عالِمًا بالصلاة وأحكامها، ملتزمًا بأركانها وشروط صحتها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي…