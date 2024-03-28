«أنا جايلك بأكبر ذنب».. محفظ قرآن يكتب رسالة قبل أن يفارق الحياة

أعلن مدرس لغة عربية ومحفظ للقرآن الكريم عن وصيته قبل إنهاء حياته، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ولكن بعد أن نفذ خطته.





"يا رب كم كنت أتمني ألاًّ آتيك بمعصية ولكن أتيتك بأكبر معصية وهي الانتـ حـ ار “، بتلك الجملة استهل معلم اللغة العربية إسماعيل الخطيب منشور إنهاء حياته، وأضاف: ”لكن يا رب عفوك ورحمتك وسعت كل شيء فسامحني يا ربي واغفر لي".





وطلب المعلم من معارفه طلبًا وكتب "أرجو أن يسامحني كل من أخطأت في حقه، وتصدقوا عليا ولو بشق تمرة، وأرجو من طلابي الأحباب الدعاء لي بالرحمة والمغفرة وختم المصحف كل رمضان لمن استطاع ذلك صدقة علي، وأرجو أن يسامحني أبي وتسامحني أمي واخواتي وجدتي وأحبابي على ما فعلته".

ووجه لعائلته وصية خاصة قال فيها: "ماحدش يزعل عليا ولا يلبس أسود، أنا أكيد في مكان أحسن، إوعي يا أمي تزعلي أو تلبسي أسود، ووصيتي الدعاء وأن تصلوا عليا وقت في مسجد الخطيب من أوقات الصلوات المفروضة يا ريت التراويح، وتصلوا عليا صلاة الجنازة بمسجد الخطيب لأودع الأحباب".

وكانت آخر آماله أن تعامل جنازته كأي جنازة عادية يصلى فيها على المتوفى: “أطلب منكم أن يذاع علي الجنازة في كل المساجد زي أي جنازة عادية.. وصيتي للجميع أرجوا الالتزام بها”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: