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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفتي الجمهورية يزور هيئة النيابة الإدارية.. صور

مفتي الجمهورية يزور
مفتي الجمهورية يزور هيئة النيابة الإدارية

استقبل  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية  بمقر رئاسة النيابة الإدارية صباح اليوم حيث تفضل الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، بلقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري.

وقال المستشار  محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن  المستشار حافظ عباس  رئيس الهيئة، رحب بالدكتور شوقي علام  معربا ًعن بالغ سعادته بتشريفه للنيابة الإدارية ولقاء أعضائها والعاملين بها، وأن  لمفتي قامة وقيمة علمية كبيرة، أتاه الله من علمه وفضله لينفع به الناس جميعًا، ومن هنا كان حرص النيابة الإدارية على لقاءه والاستزادة بهذا العلم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.

ووَجَهَ  الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية،  الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، على دعوته الكريمة، معربًا عن بالغ معزته للهيئة الموقرة وما تقوم به من دورٍ بالغ الأهمية لإقامة العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري. كما هنّأَ فضيلته الحضور بشهر رمضان المعظم، متحدثاً عن فضل هذا الشهر العظيم، وفضل اغتنامه في العمل والعبادة. وعقب ذلك، تفضل الدكتور شوقي علام، بالإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بالفتاوى والأمور الدينية.


 

النيابة الإدارية مفتى الجمهورية

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