رد مفحم من الدكتور علي جمعة على مهاجمي ميراث المرأة في الإسلام

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن كثير من الناس لا يفهم مرادنا الذى نتكلم فيه، ويأخذون بعض النصوص مبتورة من سياقها وسباقها ولحاقها، لافتا إلى أن البعض يقول إن المرأة لا يحترمها الدين، لأنه يعطيها نصف الرجل، فى الميراث وهذا كلام مبتور.

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج نور الدين" المذاع اليوم الثلاثاء: "هذا كذب والذكورة والانوثة ليس لها علاقة بهذا، لان الأب والأم رجل وامرأة فإذا مات الإبن وله زوجة وأبناء فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، من غير تفريق، أهو الأب لم يأخذ الثلث لأنه ذكر، فى بعض المسائل لا يأخذ الرجل أصلا، فلو مات رجل وله زوجة وأم وابنه وأخت، عم، فالمتبادر للذهن إن العم يدخل، لكن لا فالعصبة تقفل بعضها البعض، فالأم تأخذ السدس، والابنة تأخذ النصف، والزوجة تأخذ الثمن والأخت تأخذ الباقى، والعم لا يأخذ شيئا".

وتابع: "نظام المواريث له نظام ليس عنصرى غير مبنى على النوع، هذا لا وجود، 36 مسألة فى الميراث، فيها المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ، فيها المرأة تأخذ ضعف أو مثل الرجل، وكل هذا أمر أخر ومعنى أخر وترتيب أخر".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.