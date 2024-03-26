نداء هام من وزارة الحج السعودية للمعتمرين | تفاصيل

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، نداء هاما للمعتمرين في حالة فقدان أية مقتنيات بأن يتم الإبلاغ إلكترونيا عبر منصة «أبشر» والتوجه إلى مكتب المفقودات بجوار المروة.

كما نصحت الوزارة ضيوف الرحمن، عبر منصة (إكس)، بتجنب فقدان مقتنياتهم أثناء تأدية المناسك، وذلك بالتخفف من الأمتعة قبل القدوم.

وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه في حالة العثور على مقتنيات الآخرين يتم تسليمها إلى مكتب المفقودات، وإبلاغ أفراد الأمن.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت منع تكرار عمرة شهر رمضان المبارك، أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك خلال بيان رسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية.

سبب منع تكرار عمرة رمضان

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك، وأن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين والتعاون على التنظيم والتيسير على المسلمين.