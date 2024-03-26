ما حكم مشاهدة الأفلام الإباحية؟ أستاذ بالأزهر يكشف أضرارها

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الله تعالى يحب الإنسان حبا كبيرا ولذلك يسر له كل السبل وأمره بكل شئ يقربه منه، ليحافظ على صحته الجسدية والنفسية.

وأضاف أحمد نبوي، في فتوى له، عن حكم مشاهدة الأفلام الإباحية، أنه من الناحية الأخرى ابتلى الله تعالى الإنسان بمجموعة من الشهوات في هذه الدنيا، حتى يختبره بها هل سيسير خلفها أم سيقاوم كل هذا لإرضاء الله.

وأشار إلى أنه من ضمن القواعد المهمة التي وضعها لنا في القرآن، قوله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) ويقول في آية أخرى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ).

وأضاف، أن الهدف من الآيتين هو منع العين من النظر إلى الحرام وما حرم الله بإرادة أو بقصد أو تعمد، منوها أنه مع انتشار الوسائل الحديثة ومواقع التواصل الإجتماعي تظهر بعض المقاطع الإباحية.

وتابع: قد يلجأ الشباب إلى البحث عن هذه المقاطع حتى تتحول إلى إدمان في مشاهدتها ولا يقدر على الاستغناء عنها، منوها أن المسلم في هذه الحالة عليه أن يعلم أنه أغضب الله تعالى، وكذلك أن إدمان مشاهدة الإباحية يؤثر عليه في حياته الإجتماعية.

وأوضح أن كثير من حالات الطلاق يرجع سببها إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، فتفسد العلاقة بينه وبين ربه وعلاقته بزوجته.