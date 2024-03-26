عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفيلم الفلسطيني الوثائقي اللِد يحظى باستقبال حافل في مهرجان شهير بإيطاليا

صدى البلد

حظي الفيلم الفلسطيني اللِد للثنائي رامي يونس وسارة إما فريدلاند باستقبال حافل في مهرجان سغاردي ألتروف الدولي لسينما المرأة بإيطاليا بعرض ناجح جذب الكثير من الأنظار، وتوج بحصوله على تنويه خاص من لجنة التحكيم بالإضافة إلى تنويه من الاتحاد الوطني لنقاد السينما.


وتقول إدارة المهرجان عن الفيلم "الكاتب والناشط السياسي رامي يونس والمخرجة سارة إيما فريدلاند يدمجان الأنواع الفيلمية سواء وثائقي أو مواد متحركة ومواد أرشيفية وحتى الخيال العلمي، و يحاربان المعلومات المضللة ويسردان بأسلوب يناسب الجميع الصدمات والمذابح والماضي والحاضر والتاريخ والمستقبل البديل المدمر، لأنه مستحيل، مما يضفي طابعًا شخصيُا على الطريق القديم الذي يربط فلسطين بالعالم".

 

وانطلق الفيلم بعرض عالمي أول في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة. ثم ذهب بعدها إلى عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان بونه السينمائي الدولي في الهند بالإضافة إلى مهرجان الشرق الأوسط الآن ومهرجان الأرض السينمائي بإيطاليا، مهرجان ريل فلسطين السينمائي بالإمارات العربية المتحدة، ومهرجانيّ الفيلم الفلسطيني وملبورن لأفلام الخيال العلمي في أستراليا.
اللِد من إخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند ويشاركهما التأليف إياس سلمان، ويشارك روجر ووترز عضو فرقة بينك فلويد الشهيرة كمنتج منفذ للفيلم، وتقوم ميساء عبد الهادي بأداء صوتي لمدينة اللِد. ويحكي قصة مدينة اللِد التي مثلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيل افتراضي لما كان من المحتمل أن يغدو مستقبلها. 

الل د سينما المرأة مهرجانات دولية نقاد السينما مهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

موازنة 2024/2025 أمام الرئيس: 40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم

موضوعات متعلقة

ولاد الأهلي.. تعرف على ضحايا رامز جلال اليوم

رحمة رياض تضع مولودتها الأولى في تركيا.. تعرف على اسمها

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل "فراولة"

أخبار الفن.. وفاة والدة الموسيقار خالد حماد.. وسحور يجمع أسرة مسلسل سر إلهي

بعد تصدره التريند .. مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

احتفالا بنجاح المسلسل.. أشرف زكي يدعو فريق عمل سر إلهي على السحور

في ذكرى وفاة شوقي شامخ.. أهم محطاته الفنية

في ذكرى وفاة وداد حمدي.. قتلت بدلا من يسرا وسر كشف الجريمة

ترشيحاتنا

جنح مستأنف المقطم تؤيد حبس المتهمين بـ سرقة مجوهرات ميرهان حسين

استطلاع: 57% من الإسرائيليين يعتقدون ضعف أداء نتنياهو منذ 7 أكتوبر

دون إكراه.. مفتي الجمهورية: تعويد الأطـفال على الصوم والصلاة شيء مستحب

بشأن غزة.. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات

أكرم توفيق وحسين الشحات ضحايا حلقة رامز جاب من الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

نصف مليون جنيه لطن الكاكاو| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الشكولاتة

فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ