الفيلم الفلسطيني الوثائقي اللِد يحظى باستقبال حافل في مهرجان شهير بإيطاليا

حظي الفيلم الفلسطيني اللِد للثنائي رامي يونس وسارة إما فريدلاند باستقبال حافل في مهرجان سغاردي ألتروف الدولي لسينما المرأة بإيطاليا بعرض ناجح جذب الكثير من الأنظار، وتوج بحصوله على تنويه خاص من لجنة التحكيم بالإضافة إلى تنويه من الاتحاد الوطني لنقاد السينما.



وتقول إدارة المهرجان عن الفيلم "الكاتب والناشط السياسي رامي يونس والمخرجة سارة إيما فريدلاند يدمجان الأنواع الفيلمية سواء وثائقي أو مواد متحركة ومواد أرشيفية وحتى الخيال العلمي، و يحاربان المعلومات المضللة ويسردان بأسلوب يناسب الجميع الصدمات والمذابح والماضي والحاضر والتاريخ والمستقبل البديل المدمر، لأنه مستحيل، مما يضفي طابعًا شخصيُا على الطريق القديم الذي يربط فلسطين بالعالم".

وانطلق الفيلم بعرض عالمي أول في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، حيث نافس في مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة. ثم ذهب بعدها إلى عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان بونه السينمائي الدولي في الهند بالإضافة إلى مهرجان الشرق الأوسط الآن ومهرجان الأرض السينمائي بإيطاليا، مهرجان ريل فلسطين السينمائي بالإمارات العربية المتحدة، ومهرجانيّ الفيلم الفلسطيني وملبورن لأفلام الخيال العلمي في أستراليا.

اللِد من إخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند ويشاركهما التأليف إياس سلمان، ويشارك روجر ووترز عضو فرقة بينك فلويد الشهيرة كمنتج منفذ للفيلم، وتقوم ميساء عبد الهادي بأداء صوتي لمدينة اللِد. ويحكي قصة مدينة اللِد التي مثلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيل افتراضي لما كان من المحتمل أن يغدو مستقبلها.