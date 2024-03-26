لاعب الزمالك يسخر من إصابة حسين الشحات بعد مشاركته في تدريبات الأهلي

علق أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، على تعافي حسين الشحات من الإصابة ومشاركته فى التدريبات مع الأهلي.

ونشر اسامة حسن، صورة عبر حسابه على فيسبوك لنجم الأهلي أثناء تدريباته مع الفريق، وكتب ساخرًا "هههه مصاب هههه ربنا يشفينا إحنا ايه رأيكم".

وبدأ الشحات المشاركة التدريجية مع الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص به، لتجهيزه للمشاركة الكاملة مع الفريق في التدريبات والمباريات الرسمية.

وكان الشحات قد تعرض لتقلص عضلي في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.