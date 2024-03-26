سفينة شحن تتسبب في انهيار جسر عملاق وغرقه بالكامل بأمريكا |شاهد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، اصطدام سفينة بأحد دعامات جسر فرانسيس سكوت كي، مما تسبب في تفكك عدة نقاط من الجسر، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على موقع "إيكس"، "تويتر" سابقا.

تسببت سفينة شحن في انهيار جسر رئيسي في بالتيمور بعيد اصطدامها به في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وأدى انهيار الجسر إلى سقوط عدة مركبات في النهر. ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن سبعة أشخاص على الأقل في مياه النهر.

اشتعلت النيران في السفينة، وتصاعد منها دخان أسود كثيف حيث أوضح كيفن كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بالتيمور أن الأمر يتعلق بـ "حالة طوارئ رهيبة وتركيزنا الآن هو محاولة إنقاذ هؤلاء الأشخاص واستعادتهم".

وأكدت السلطات المحلية لمقاطعة بالتيمور أن موظفي الطوارئ استجابوا لنداءات الإغاثة، وأن جهود الإنقاذ جارية إذ تمّت الإشارة إلى تلقي 911 مكالمة عند الساعة 1:30 صباحًا أبلغت عن اصطدام سفينة متجهة خارج بالتيمور بعمود على الجسر، ما تسبب في انهياره. وتم افتتاح الجسر في عام 1977، وسمي على اسم كاتب "الراية ذات النجوم المتلألئة".