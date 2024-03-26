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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية ألمانيا من تل أبيب: الوضع الإنساني في غزة جحيم

صدى البلد

قالت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، أثناء زيارة تل أبيب اليوم الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في غزة جحيم.

وكانت قد أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أن مصر تلعب دورا بالغ الأهمية لاسيما في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، لأن الجزء الأكبر من المواد الغذائية التي تصل إلى غزة تأتي عبر معبر رفح الحدودي.

وأشارت وزيرة خارجية ألمانيا الى الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما أكدته الأزمة الراهنة في قطاع غزة. 

كما نوهت بأهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الألمانية في مجالات النقل والتصنيع والطاقة بمصر، فضلاً عن مواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أية عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وحرص سامح شكري وزير الخارجية على تأكيد تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بألمانيا، والتي تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في أوروبا، مشيداً بالمشروعات المشتركة الكبرى التي صارت علامات بارزة على نجاح هذه الشراكة. كما أكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على ضوء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.

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