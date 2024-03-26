سماع دوي انفجار في بعلبك شرقي لبنان

أفادت فضائية “سكاي نيوز” بسماع دوي انفجار في بعلبك شرقي لبنان يرجح أنه ناجم عن غارة إسرائيلية.
وفي وقت سابق، أعلنت حزب الله في لبنان، استهداف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مبنى يتموضع فيه جنود الاجتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة واصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.