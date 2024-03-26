بشأن غزة.. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.



وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وتعاني المستشفيات المتبقية في القطاع من الاكتظاظ وتكافح من أجل مواكبة الاحتياجات، مع استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية في ظل المستويات الشديدة لانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض.

كما رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الطلبات التي تم تقديمها بشكل يومي منذ 21 مارس للسماح لقوافل الغذاء التابعة للأونروا بالدخول إلى الشمال، ولم تقدم أي سبب لذلك، بل وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على مرور أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة، على الرغم من أن الوكالة هي "العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل غزة" كما وصفها الأمين العام أنطونيو غوتيريش.