عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن غزة.. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

صدى البلد

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.


وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وتعاني المستشفيات المتبقية في القطاع من الاكتظاظ وتكافح من أجل مواكبة الاحتياجات، مع استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية في ظل المستويات الشديدة لانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض.

كما رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الطلبات التي تم تقديمها بشكل يومي منذ 21 مارس للسماح لقوافل الغذاء التابعة للأونروا بالدخول إلى الشمال، ولم تقدم أي سبب لذلك، بل وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن توافق بعد الآن على مرور أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة، على الرغم من أن الوكالة هي "العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل غزة" كما وصفها الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

موازنة 2024/2025 أمام الرئيس: 40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم

ترشيحاتنا

جنح مستأنف المقطم تؤيد حبس المتهمين بـ سرقة مجوهرات ميرهان حسين

استطلاع: 57% من الإسرائيليين يعتقدون ضعف أداء نتنياهو منذ 7 أكتوبر

دون إكراه.. مفتي الجمهورية: تعويد الأطـفال على الصوم والصلاة شيء مستحب

بشأن غزة.. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات

أكرم توفيق وحسين الشحات ضحايا حلقة رامز جاب من الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

نصف مليون جنيه لطن الكاكاو| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الشكولاتة

فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ