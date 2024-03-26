حقك عليا.. رسالة غير متوقعة من حسين الشحات للاعب بيراميدز

أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، أنه أخطا في حق اللاعب محمد الشيبي، نجم نادي بيراميدز، قائلا “أقول له حقك عليا في اللي حصل لأني غلطت أمام الكاميرا وهتأسفله”.

وقال حسين الشحات، خلال تصريحات لبرنامج “رامز جاب من الآخر”: وهقول لوالدته حقك عليا عشان شتمته بوالدته ودي حاجة كبيرة".

حل أكرم توفيق وحسين الشحات ضيفا الفنان رامز جلال في حلقة اليوم ببرنامجه الشهير رامز جاب من الآخر، على شاشة قناة MBC مصر، وتبث الحلقة على منصة شاهد بعد عرضها التليفزيوني.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.