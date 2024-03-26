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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 مفقودين.. بايدن يكشف كواليس انهيار جسر بالتيمور

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك 8 مفقودين في حادث انهيار جسر في مدينة بالتيمور.

وتابع بايدن: طاقم السفينة فقد السيطرة عليها وسلطات إنفاذ القانون تمكنت من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وأغلقت الجسر.

وأضاف بايدن: حرس السواحل يقوم بعمليات الانقاذ في حادث جسر بالتيمور في ماريلاند.

وكان قد انهار جسر «فرانسيس سكوت كي» بمدينة بالتيمور الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية؛  مشيرة إلى تسجيل مصور للحادثة.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، قالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند على منصة «إكس» إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر، مؤكدة تغيير مسارات المرور.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

وتواصلت سي إن إن مع إدارة إطفاء مدينة بالتيمور للحصول على معلومات إضافية.

وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حوالي الساعة 3 صباحا إنه كان في طريقه إلى "الحادث" على الجسر. وأضاف: "موظفو الطوارئ في مكان الحادث، والجهود جارية".

ويظهر فيديو الاصطدام قاربا شاهقا متجها مباشرة نحو أحد أعمدة دعم الجسر قبل الاصطدام به، مما أدى إلى امتداد هائل من الجسر يتحطم في الماء أدناه في ثوان معدودة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن انهيار جسر التيمور

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