حسين الشحات يكشف كواليس أزمته مع الشيبي

كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن كواليس أزمته مع المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والتي تصدرت المشهد الموسم الماضي.

وقال الشحات خلال لقائه مع النجم رامر جلال: "اللي حصل مع الشيبي مجرد نرفزة ملعب وكان بيضايقني وزملائي في الفريق".

وأضاف: "أنا بعدها اعتذرت له في وجود هاني سعيد المدير الرياضي".

ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ28 من الموسم الماضي بالدوري.

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ16 من برنامجه «رامز جاب من الآخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، حسين الشحات وأكرم توفيق لاعبي النادي الأهلي.

والجدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يقدم برنامجا حمل اسم رامز جاب من الآخر، ويعرض في موسم رمضان الحالي 2024، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: باسم سمرة، أحمد السقا، سمية الخشاب، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.