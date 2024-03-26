هو اللي سخن الدنيا|حسين الشحات يكشف عن المتسبب في أزمته مع الشيبي

كشف حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عن كواليس جديدة في أزمته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال الشحات خلال حلوله ضيفًا مع رامز جلال "نحن في طريقنا للصلح الآن، واعتذرت للاعب المغربي".

وأكمل:"الشيبي استفزني واستفز باقي لاعبي الأهلي ووجه لهم السباب خلال مباراة الموسم الماضي".

وعن السر في اشعال الأزمة بين الطرفين قال:"ممدوح عيد هو السبب في اشعال الأزمة.. كان بيسخن الدنيا علطول".

ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ28 من الموسم الماضي بالدوري.

واستضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ16 من برنامجه «رامز جاب من الآخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، حسين الشحات وأكرم توفيق لاعبي النادي الأهلي.

والجدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يقدم برنامج حمل اسم رامز جاب من الآخر، ويعرض في موسم رمضان الحالي 2024، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: باسم سمرة، أحمد السقا، سمية الخشاب، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.