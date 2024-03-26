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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. خناقة الكبير مع أولاده وسقوط مربوحة

الكبير
الكبير

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن العديد من المواقف الكوميدية التى فعلها الكبير مع أفراد عائلته.

بدأت الحلقة بخناقة بين الكبير وأولاده على مكان المصيف هذا العام وقرر الكبير معهم السفر إلى المصيف فى حين نجاحه فى الدراسة.

فيما شهدت الحلقة أيضا سقوط مربوطه أثناء تحضيرها للطعام وتسبب هذا السقوط فى إصابة مربوحه مما اضطر الكبير إلى الذهاب بها إلى عيادة الدكتور ربيع.

ودار حديث كوميدي بين الكبير والدكتور ربيع حول العيادة وجهاز الإشاعة واعترف الدكتور ربيع للكبير بانه باع الجهاز لتجديد العيادة.

 

أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8


أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير أوي الكبير مسلسل الكبير

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