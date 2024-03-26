حشرات مياه عملاقة تغزو قبرص لأول مرة

كشفت دراسة حديثة عن غزو حشرات مياه عملاقة يمكن أن تلسع بشكل مؤلم لجزيرة قبرص الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط.

تنتمي هذه الحشرات التي يطلق عليها أيضًا اسم "عاضات الأصابع" إلى جنس Lethocerus، الذي يضم أنواعًا تأكل الطيور ويمكن أن يصل طولها إلى حوالي 12 سنتيمترًا (4.7 بوصة). واكتشف الباحثون هذه الحشرات المخيفة بمساعدة السباحين على الساحل الشرقي للجزيرة وحذروا الجمهور من احتمال وجود المزيد منها.

وقال مؤلفو الدراسة في بيان صدر يوم 20 مارس: "على القبارصة أن يفتحوا أعينهم ويبتعدوا بأصابع قدمهم عن المياه"، وقدّم الباحثون نتائجهم في دراسة نُشرت في 31 ديسمبر 2023، في مجلة "غريغوري أنتيبا" للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية، تعيش حشرات المياه العملاقة في موائل المياه العذبة مثل البرك والمستنقعات حول العالم. وهي مزودة بزوائد تشبه كماشة ولعاب سام، مما يسمح لها بشل فريستها وامتصاص سوائلها.

كما أن لدغات هذه الحشرات معروفة بأنها تلسع البشر غير المنتبهين بين أصابع القدم، ومن هنا جاءت تسميتها "عاضات الأصابع" ، على الرغم من أن هذه اللدغة غير سامة ونحن أكبر بكثير لنكون فريستها.

يتواجد جنس Lethocerus بالقرب من قبرص في دول تقع في البر الرئيسي وهي تركيا ولبنان وإسرائيل ومصر، لكن لم يُرصد هذا الجنس من قبل في الجزيرة.

وفي الدراسة الجديدة، نظر الفريق إلى منشورات على مجموعات فيسبوك المحلية بين عامي 2020 و 2021 لجمع سجلات عن الحشرات والتعرف أكثر على وصولها المفاجئ.

وكتب المؤلفون في الدراسة: "استندت السجلات المذكورة في هذه الدراسة بشكل كامل تقريبًا إلى أشخاص نشروا صورا ومقاطع فيديو على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي يطلبون تحديد نوع الحشرة."

تم تسجيل سبع حشرات مياه عملاقة في الجزء الشرقي المنخفض من الجزيرة، وخرج الباحثون وعثروا على اثنين من هذه العينات.

تنتمي الحشرات التي تم العثور عليها إلى نوع Lethocerus patruelis، الذي يمكن أن يصل طوله إلى حوالي 8 سنتيمتر (3 بوصة). ومع ذلك، لم يتمكن الفريق من تحديد أنواع الحشرات المتبقية من الصور فقط، لذلك سجلوها على أنها Lethocerus.

يشتبه الباحثون في أن الحشرات قد طارت من البر الرئيسي - لكنهم ليسوا متأكدين من سبب عبورها للبحر المفتوح.

إحدى النظريات هي أن الأضواء الموجودة على الساحل الشرقي للجزيرة جذبت الحشرات. وهناك فكرة أخرى وهي أن الحشرات هاجرت إلى الجزيرة بحثًا عن الطعام أو جلبتها العناصر.

وكتب المؤلفون: "هبطت العينات منهكة على الشاطئ، وفي بعض الحالات في البحر، مما قد يشير إلى أنها نُقلت عن طريق الرياح أو تيارات المياه من دول قريبة."

على الرغم من أن الباحثين على ثقة من أن هذه الحشرات حديثة على الجزيرة ، وقد يأتي المزيد منها، إلا أنهم لا يعتقدون أن جنس Lethocerus يشكل تهديدًا للنظام البيئي القبرصي.

تمتلك البلاد موائل مشابهة للبر الرئيسي وتستضيف بعض الحيوانات المفترسة الطبيعية لهذه الحشرات، بما في ذلك اللقلق الأبيض (Ciconia ciconia) والطيطوم الأسود (Milvus migrans).

وكتب المؤلفون: "يمكن أن يضمن هذا السيطرة البيولوجية على أيّ مجموعة سكانية محتملة".