مسلسل المداح 4 الحلقة 17.. طلاق حمادة هلال وهبة مجدى ومليكة تبدأ شرها

شهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 17 تطور جديد فى الأحداث بعدما ظهرت الجنية مليكة (سهر الصايغ) لصابر المداح (حمادة هلال) وتخبره أن الجن قزح فتح البوابة لها، وأنها ستؤذي والدته (حنان سليمان).

يصاب صابر المداح بالحيرة بعد ظهور مليكة له مرة أخرى، خاصة بعدما حرقها وحبسها في أرضه سابقا، ويساعد زين (محمد عز) حسن سلام (خالد سرحان) في الخروج من السجن بعد اتهامه لحماد، مساعده الشخصي، في بلاغ رسمي بأنه السبب قتل 5 أشخاص دون علمه.

ويلتقي الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) بالجنية مليكة ويخبرها أن الفرصة أتيحت لها لأخذ حقها من المداح، ويؤكد لها أن صابر يمتلك هبة لا مثيل لها، يذهب صابر لعم خضر (محسن محي الدين) ويخبره عن أسرار عالم الجن، ويعبر عن حيرته من أمر مليكة، ويؤكد له أن هدف الجن هو استعادة الأرض.

تبدأ منال (دنيا عبدالعزيز) في الشك بزوجها زين وأنه السبب فيما حدث لطليقها حسن، وتذهب لمخزن زوجها لتعثر على كمية كبيرة من الآثار، وتكتشف حقيقة تجارته في تهريب الآثار، بعدها يذهب صابر لرحاب (هبة مجدي) في منزلها ويطلقها، وتنهار رحاب بعد ذلك، ويخبر صابر عم خضر (محسن محي الدين) أنه وصل إلى مكان البوابة الثالثة.

وتنتهي الأحداث بذهاب الحج زايد (منير مكرم) إلى صابر المداح ويخبره أن ابنته ترى أشياء غريبة، ويذهب صابر لرؤيتها، ليصدم بوجود سيطرة للجن على المكان.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة