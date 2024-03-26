خبر سار لجماهير نادي الزمالك بشأن نجم الفريق

اقترب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في مواجهة فريقه مع مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "عاوزين نطمنكم علي حالة لاعبنا احمد مصطفى زيزو، زيزو انهي البرنامج التأهيلي الموضوع له بنسبه 75٪ و مشاركته في مباراة فيوتشر القادمة امر وارد، الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني للفريق بعدم المغامرة باللاعب الا في حالة الجاهزيه الكاملة له"

كان أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، قد أصيب خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر الذي أُقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية



ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك وفيوتشر.