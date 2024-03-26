رفع أسعار البنزين في العراق

أقرت الحكومة العراقية رفع أسعار المحروقات وفقا لما نشرته “سكاي نيوز عربية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني انه لا بدّ من التذكير بمأساة الشعب الفلسطيني في غزّة وما يواجهه الشباب هناك من اعمال قتل ممنهج وعدوان وإبادة جماعية تتطلب من المجتمع الدولي وقفةً أخلاقيةً جادةً ومسؤولة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القمة الثالثة من أجل الديمقراطية.

وقال السوداني، في كلمته: الأمل يحدونا بأن تتوحد جهودنا في سبيل تحقيق أهدافنا الأساسية للارتقاء والتقدّم نحو عالم تنعم فيه جميع الشعوب بالرفاهية والنماء.