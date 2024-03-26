عمرو الحديدي: لعبت 5 مواسم في الأهلي حقق فيهم كل شيء

كشف عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن كواليس انتقاله من غزل المحلة إلى النادي الأهلي، قائلا إنه كان في مدرسة ميري بمصاريف مجانية وانتقل إلى مدرسة ناشونال بمواصفات عالمية.

وأضاف عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: لعبت 5 مواسم للنادي الأهلي حقق فيهم كل شيء، وقرر الكابتن صالح سليم إعارتي سنة للسعودية بسبب خبر نشر في الصحف تحت عنوان الزمالك يخطف نجم الأهلي، وشعرت بغضب وحزن الكابتن صالح وأكدت له عدم صحة الخبر".

وتابع عمرو الحديدي: “طلبت من الكابتن صالح سليم الانتقال لنادي الزقازيق للعب تحت قيادة الكابتن أنور سلامة لأنه سبب انتقالي للنادي الأهلي”، لافتا إلى أن جماهير الشرقية كانت تعشقه مثل الخطيب.