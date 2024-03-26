مجلس إدارة الزمالك يدعم اللاعبين قبل مواجهة فيوتشر في الكونفيدرالية

حرص عمرو أدهم وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء حضور الثلاثي من أجل دعم الفريق الأول قبل المواجهة المهمة أمام مودرن فيوتشر في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل .