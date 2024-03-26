مفاجأة | كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا التنزاني

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مهاجم الفريق في مباراة سيمبا التنزاني الجمعة القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "كولر يفكر في الدفع بـ كهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا"

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.