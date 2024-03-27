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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لنشوب حريق في أرض زراعية بالإسماعيلية .. صور

الحادث
الحادث

شهدت محافظة الإسماعيلية حادث اندلاع حريق بمركز ومدينة القصاصين دون إصابات أو خسائر بشرية.

محافظ الإسماعيلية يتابع حريق قرية الدواويس

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان وقوع الحريق، وانتشرت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه والذي اشتعل بالزراعات المجاورة.


من جانبه وجّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بضرورة التعامل الفوري مع كافة الأحداث الطارئة، والاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتلقَّت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا بنشوب حريق في هيش ومخلفات زراعية مُعاد تدويرها وذلك بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور، تابع محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تداعيات الحريق من خلال مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

حيث قامت أطقم الشبكة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وعدد 2 سيارة إسعاف؛ للسيطرة على الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التواصل مع مركز ومدينة القصاصين، للدفع بعدد 4 سيارات مياه وعدد 2 "لودر" لفتح الطريق والمساعدة في إطفاء الحريق، كما تم التواصل مع الحماية المدنية؛ للتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

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