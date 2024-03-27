9 إصابات في «قباطية» .. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدة قباطية جنوبًا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ذكرت مصادر أمنية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والعمارات.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت أحياءها ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 9 إصابات بينها واحدة بحالة خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية قرب جنين.