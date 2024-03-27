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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر: لما حصلنا أزمة الناس طلعت تهاجمنا عشان يطلعوا تريند|فيديو

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

 علقت الفنانة مي عمر على أزمة فيلم هارلي قائلة: "مزعلتش من استاذ محمود حميدة وبحبه جداً، ومبسوطة اني اشتغلت معاه واتعرفت عليه، وأنا ماضية الفيلم من زمان ومتفقة على اسمي يتحط فين، لكن مشكلته مش معايا، والشغل معاه يكبر،  واتفاقه كان حاجة تانية خالص مع جهة الإنتاج".


وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "فيلم هارلي بتاع محمد رمضان وطبيعي اسمه يتحط الأول، وكان للزم يحصل اتفاق ويوصلو لحل يرضي كل الاطراف، بحس يغضب لما أحس بظلم، ولما اتصدم في ناس كنت فاكره انهم كويسين والاقي العكس، وفي فترة من الفترات كان في حياتنا أزمة معروفة، لكن عرفتنا الناس من حوالينا، وناس طلعت تهاجم عشان تطلع تريند، ومنهم كانوا صحابنا لكن اتصدمت فيهم".

‎برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة.

مي عمر فيلم هارلي محمود حميدة شهر رمضان الإعلامية أميرة بدر

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