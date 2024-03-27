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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مي عمر: أنا مبحبش زوجي يشتريلي أشياء غالية.. بجيبها لنفسي| فيديو

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

حلت الفنانة مي عمر ضيفة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، و قدمت بعض التصريحات نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

جوزي ميتحطش في مقارنة مع حد

 

قالت الفنانة مي عمر، : "الراجل المتجوز ده خط أحمر، و الراجل اللي مش مبسوط في حياته يطلق"

وسألت الإعلامي أميرة بدر "مي عمر"، قائلة:لو أتعرض عليكي عمل لكاملة أبو ذكري، وعمل لمحمد سامي هتختاري ايه"، وردت مي عمر:" متحطيش محمد مقارنة مع أي حد..لو محمد أتحط في مقارنة مع أي حد أكيد هختاره"

وتابعت مي عمر،قائلة:"أنا بحب الأستاذة كامله أبو ذكري جداً، وبحترم شغلها و أتمنى أشتغل معاها"

 

مي عمر عن حديث فريدة سيف النصر: استغربت لما سمعت الكلام ده

 

ردت  الفنانة مي عمر عن حديث الفنانة فريدة سيف النصر، بأن كواليس مسلسل "رانيا و سكينة" كان فيها مشاكل كثيرة بين مي عمر و روبي، قائلة:"استغربت جداً لما سمعت الكلام ده، 
ومعرفش هي قالت كده ليه؟، ومعرفش هي إللي قالت كده، و لا حد قال إنها قالت الكلام ده".

 

وأضافت "مي عمر"، قائلة: أنا و روبي أصدقاء للغاية، وأنا بحبها جداً ، و هي بتحبني، مؤكداً أنها لم تختلف مع الفنانة روبي في وجهات النظر من قبل.

وتابعت مي عمر، قائلة: "وطول الوقت كنا قعدين مع بعض أثناء التصوير، و قعدين في كرفان واحد، و لما المسلسل خلص أنا وهي كنا زعلانين جداً المسلسل هيخلص"

 

"اسمه لازم يتكتب الأول".. مي عمر تفـجر مفاجأة عن أزمة فيلم هارلي

 

قالت الفنانة مي عمر ، إنها تحب الفنان محمود حميدة للغاية، معلقة:" أنا مبسوطه إني أشتغلت معاه، و أتعرفت عليه"

وأضافت "مي عمر"، قائلة:"أنا لما بمضي أي عمل بتفق على إسمي في المكان اللي أنا شيفاه مناسب ، و أنا ماضيه فيلم هارلي من زمان، من و هو بيتكتب"

وتابعت:" وأتفاقات أستاذ محمود حميدة مكنش ليها علاقه بيا، ، ومشكلته مكنتش معايا، أنا أتشرف إني أشتغل مع أستاذ محمود، و معنديش أي مشكلة أن أسمه يتكتب قبلي"

وأستكملت:"طبيعي إن أسم محمد رمضان يتكتب الأول، لأنه فيلمه ، و هو بطل العمل"

 

مي عمر عن محمد سامي: «بيحب يجبلي حاجات كتير.. وبقوله بلاش أفورة»

 

سألت الإعلامية أميرة بدر الفنانة مي عمر، قائلة: "محمد سامي اللي غششنا السؤال، وبيشتكي منك، إنتي عندك شهوة لشراء الأشياء و الشوبينج؟"

مي عمر: بحب لما أجيب حاجة كبيرة وغالية أجيبها لنفسي


وردت مي عمر،قائلة:" أنا بحب أشتري، لكن مش لدرجة الشهوة"، معلقة عن زوجها محمد سامي: "هو اللي بيحب يشتريلي حاجات، وأنا اللي بمنعه، وبقوله بلاش أفورة".

وأكد الفنانة مي عمر، قائلة: "أنا مبحبش زوجي يشتريلي أشياء غالية الثمن، وبحب لما أجيب حاجة كبيرة وغالية أجيبها لنفسي".

 

 

مي عمر الإعلامية أميرة بدر كاملة أبو ذكرى محمد سامى فريدة سيف النصر روبي الفنان محمود حميدة

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