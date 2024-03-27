مي عمر: أنا مبحبش زوجي يشتريلي أشياء غالية.. بجيبها لنفسي| فيديو

حلت الفنانة مي عمر ضيفة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، و قدمت بعض التصريحات نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

جوزي ميتحطش في مقارنة مع حد

قالت الفنانة مي عمر، : "الراجل المتجوز ده خط أحمر، و الراجل اللي مش مبسوط في حياته يطلق"

وسألت الإعلامي أميرة بدر "مي عمر"، قائلة:لو أتعرض عليكي عمل لكاملة أبو ذكري، وعمل لمحمد سامي هتختاري ايه"، وردت مي عمر:" متحطيش محمد مقارنة مع أي حد..لو محمد أتحط في مقارنة مع أي حد أكيد هختاره"

وتابعت مي عمر،قائلة:"أنا بحب الأستاذة كامله أبو ذكري جداً، وبحترم شغلها و أتمنى أشتغل معاها"

مي عمر عن حديث فريدة سيف النصر: استغربت لما سمعت الكلام ده

ردت الفنانة مي عمر عن حديث الفنانة فريدة سيف النصر، بأن كواليس مسلسل "رانيا و سكينة" كان فيها مشاكل كثيرة بين مي عمر و روبي، قائلة:"استغربت جداً لما سمعت الكلام ده،

ومعرفش هي قالت كده ليه؟، ومعرفش هي إللي قالت كده، و لا حد قال إنها قالت الكلام ده".

وأضافت "مي عمر"، قائلة: أنا و روبي أصدقاء للغاية، وأنا بحبها جداً ، و هي بتحبني، مؤكداً أنها لم تختلف مع الفنانة روبي في وجهات النظر من قبل.

وتابعت مي عمر، قائلة: "وطول الوقت كنا قعدين مع بعض أثناء التصوير، و قعدين في كرفان واحد، و لما المسلسل خلص أنا وهي كنا زعلانين جداً المسلسل هيخلص"

"اسمه لازم يتكتب الأول".. مي عمر تفـجر مفاجأة عن أزمة فيلم هارلي

قالت الفنانة مي عمر ، إنها تحب الفنان محمود حميدة للغاية، معلقة:" أنا مبسوطه إني أشتغلت معاه، و أتعرفت عليه"

وأضافت "مي عمر"، قائلة:"أنا لما بمضي أي عمل بتفق على إسمي في المكان اللي أنا شيفاه مناسب ، و أنا ماضيه فيلم هارلي من زمان، من و هو بيتكتب"

وتابعت:" وأتفاقات أستاذ محمود حميدة مكنش ليها علاقه بيا، ، ومشكلته مكنتش معايا، أنا أتشرف إني أشتغل مع أستاذ محمود، و معنديش أي مشكلة أن أسمه يتكتب قبلي"

وأستكملت:"طبيعي إن أسم محمد رمضان يتكتب الأول، لأنه فيلمه ، و هو بطل العمل"

مي عمر عن محمد سامي: «بيحب يجبلي حاجات كتير.. وبقوله بلاش أفورة»

سألت الإعلامية أميرة بدر الفنانة مي عمر، قائلة: "محمد سامي اللي غششنا السؤال، وبيشتكي منك، إنتي عندك شهوة لشراء الأشياء و الشوبينج؟"

مي عمر: بحب لما أجيب حاجة كبيرة وغالية أجيبها لنفسي



وردت مي عمر،قائلة:" أنا بحب أشتري، لكن مش لدرجة الشهوة"، معلقة عن زوجها محمد سامي: "هو اللي بيحب يشتريلي حاجات، وأنا اللي بمنعه، وبقوله بلاش أفورة".

وأكد الفنانة مي عمر، قائلة: "أنا مبحبش زوجي يشتريلي أشياء غالية الثمن، وبحب لما أجيب حاجة كبيرة وغالية أجيبها لنفسي".