مي عمر: مكنتش حابة دوري بمسلسل علاقة مشروعة واترددت في تقديمه.. فيديو

كشفت الفنانة مي عمر عن كواليس دورها في مسلسل علاقة مشروعة قائلة: "كارثة أن يبقى في واحدة على علاقة مع واحد متجوز، وأنا عملت الشخصية دي في مسلسل علاقة مشروعة ومكنتش حباها واترددت في تقديمها، وبكره الشخصية دي جدًا على الحقيقة، وبدأت أحاول أبقى هي عشان أحبها وأعرف هي شايفة نفسها ازاي، ووجهة نظرها أنها بتشوف نفسها مش غلطانة، وأن أيه المشكلة ماهي بتحبه وسايباه مع مراته عادي".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها على قناة النهار: "انا كـ مي بشوف أن مفروض راجل متجوز خط أحمر، واللي مش مبسوط في حياته يطلق ومفيش حاجة اسمها عشان الأولاد، والرجل اللي بيعمل كده بيكذب وبيضحك على نفسه وعلى اللي معاه، واللي مش مبسوط ينفصل، ويدخل في علاقة جديدة بعدها، لكن مع بعض غلط عشان انت بتظلم الاتنين الأولى والتانية".