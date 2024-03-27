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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عيد عبدالملك: افتقدنا محمد صلاح.. وحسام حسن يُنفّذ أفكاره الفنية فقط

حسام حسن
حسام حسن

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المأمول أمام كرواتيا، وهناك مشاكل كثيرة ظهرت في مستوى اللاعبين، موضحًا أن المباراة لم تكن تستحق إجراء تجارب كثيرة والدفع بلاعبين كثيرين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن لم يدفع سوى بـ أكرم توفيق فقط كتغيير واحد في التشكيلة التي لعبت أمام نيوزيلندا، وقام بالدفع ببعض اللاعبين في الشوط الثاني، وجازف بإخراج مروان عطية، وتوقعت استقبال الهدف الرابع بعد الدفع بـ أحمد عاطف، لأننا نواجه منتخبًا قويًا يمتلك خط وسط مميزًا".

وأضاف: "أكرم توفيق وكوكا بعيدان عن المشاركة في المباريات، ومنتخب مصر ليس مكانًا لتأهيل اللاعبين، وكوكا لاعب مميز ولكنه ليس جاهزًا من الناحية الفنية حاليًا، ومنتخب كرواتيا كان يصل لمرمى منتخب مصر بسهولة، وواجهنا أزمات في الكرات الثابتة، ولدينا أزمة واضحة في الرقابة الدفاعية (مان تو مان)".

وواصل: "منتخب كرواتيا استغل محللي الأداء بشكل جيد بعد الشوط الأول، ونجح في استغلال ثغرات الدفاع في منتخب مصر خصوصًا في الكرات الثابتة، مدافعي مصر لم يتعاملوا جيدًا معها خلال شوطي اللقاء، واستقبلنا 4 أهداف بخلاف الكرات التي ضاعت من جانب الضيوف".

وأكمل: "حسام حسن سحب أنشط لاعب في منتخب مصر وهو تريزيجيه، وقام بإدخال مرموش لوسط الملعب تحت المهاجمين، كان من الممكن خروج لاعب آخر غير تريزيجيه وتركه في الملعب".

وتابع: "حسام حسن يُنفِّذ أفكاره الفنية فقط، ورأي الجهاز المعاون استشاري فقط بالنسبة له، ولابد من الاستفادة من البطولة الودية، خصوصًا الشكل الفني والطريقة الأصلح لمواجهة أي منافس، علينا تحديد حجم الخصم وكرواتيا كانت تختلف عن نيوزيلندا، المنتخب الكرواتي لديه تاريخ كبير وحصل على برونزية كأس العالم".

وواصل: "من الوارد عدم وجود أكرم توفيق ومصطفى شلبي وأحمد عاطف في المعسكر القادم، وافتقدنا بكل تأكيد محمد صلاح، وهو نجم كبير ووجوده مهم، ولا يجب أن يتم توسيع نقطة الخلاف بينه وبين حسام حسن".

وأوضح: “بالتأكيد طريقة لعب منتخب مصر ستكون مختلفة أمام بوركينا فاسو، وحسام حسن سوف يستفيد من سلبيات البطولة الودية”.

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