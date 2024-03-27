حدث ليلا.. مصر تخسر برباعية أمام كرواتيا.. بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت.. هبوط جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

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الأتربة تهدد الرؤية الأفقية.. الأرصاد تحذر من أول موجة حارة فى ربيع2024
كرواتيا تفوز على الفراعنة برباعية في نهائي كأس عاصمة مصر
دون المستوى .. ناقد رياضي يفتح النار على لاعبي المنتخب
بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5
الأردن.. إخماد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية
اليابان.. كارثة صحية لمئات المواطنين بسبب مكمل غذائي
مزيد من التراجع.. هبوط جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق