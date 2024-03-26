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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأتربة تهدد الرؤية الأفقية.. الأرصاد تحذر من أول موجة حارة فى ربيع 2024

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى ٣١ درجة مئوية، ما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة غدا خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد .

نصائح القيادة الأمنة أثناء العواصف الترابية.
-عدم تجاوز السرعة القانونية للشارع.
-الالتزام باحارة المرورية قدر المستطاع وعدم تجاوز المركبات.
-تجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة.
-استخدام الإشارات لما دعت الحاجة.
-تجنب الوقوف المفاجئ.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 0.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
العاصمة الادارية 31 18
6 اكتوبر 31 18
بنهــــا 31 19
دمنهور 29 18
وادى النطرون 31 18
كفر الشيخ 28 17
المنصورة 28 18
الزقازيق 32 19
شبين الكوم 31 17
طنطا 30 17
دمياط 27 19
بورسعيد 30 19
الإسماعيلية 32 20
السويس 31 19
العريش 31 19
رفح 29 18
رأس سدر 30 13
نخل 32 08
كاترين 26 08
الطور 30 17
طابا 29 15
شرم الشيخ 30 19
الاسكندرية 30 18
العلمين الجديدة 30 18
مطروح 31 17
السلوم 32 17
سيوة 32 16
رأس غارب 30 15
الغردقة 30 19
سفاجا 31 19
مرسى علم 30 20
شلاتين 29 18
حلايب 26 19
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 29 18
الفيوم 32 18
بني سويف 32 18
المنيا 33 17
أسيوط 32 17
سوهاج 32 18
قنا 33 19
الأقصر 33 19
أسوان 33 20
الوادى الجديد 31 16
أبوسمبل 32 16

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