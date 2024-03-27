بيان عاجل من المستشفى المعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

أصدر مستشفى زمزم في الإسكندرية بيانًا رسميًا حول حالة اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق نادي فيوتشر.

وجاء بيان مستشفى زمزم كالتالي: تكليلًا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم تم نقل اللاعب أحمد رفعت الآن يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1 صباحًا إلى القاهرة.

وأضاف: بناء على رغبة اللاعب وأسرته وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة.

وأتم البيان: وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسئول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.