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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عقب نقله للقاهرة.. الطبيب المعالج يكشف آخر تطورات حالة أحمد رفعت|خاص

أحمد رفعت لاعب مودرن
أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

 قال الدكتور عماد حمدي رئيس الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت، إن الحالة الصحية للاعب في تحسن مستمر بفضل الله وبفضل جهود الطاقم الطبي بمستشفى زمزم. 

وأضاف حمدي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن اللاعب استرد وعيه بشكل كامل، والنفس أصبح طبيعيا والرئة تحسنت كثيرا واحتياجه للأكسجين قل بشكل كبير.

تحققت المعجزة.. نقل أحمد رفعت لمستشفى بالقاهرة عقب استقرار حالته| تفاصيل

 وأشار إلى تحسن وظائف الكلى بشكل ملحوظ، ولذلك لم يعد بحاجة إلى الغسيل الكلوي المستمر كما كان الوضع في السابق.

وأعلنت مستشفى زمزم نقل اللاعب أحمد رفعت اليوم الأربعاء في تمام الساعة 1 صباحا إلى القاهرة بناء على رغبة اللاعب وأسرته؛ وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد. 

وأكدت المستشفى استعادة اللاعب وعيه بالكامل واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسئول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

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