نقل أحمد رفعت في سيارة إسعاف مُجهّزة من الإسكندرية إلى القاهرة 

اعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالإسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لاستكمال رحلة العلاج والفحوصات.

وينتهز نادي مودرن فيوتشر الفرصة ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله.

وقد تعطل نقل اللاعب أمس بسبب مستجدات صحية إلا أن الأطباء وجدوا تحسنًا نسبيًا والقدرة على نقله إلى القاهرة مساء الثلاثاء.