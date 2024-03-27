حزب الله يستهدف مستعمرة كريات شمونة واللواء 769 الإسرائيلي

ذكرت كتائب حزب الله أنها قصفت مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال حزب الله إن قصف المقاومة لكريات شمونة يأتي ردا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية.

وذكر الدفاع المدني الإسرائيلي انه بسبب الصواريخ جرت إصابة شخص وأضرار بالغة في مبنى بعد سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة اليوم.

من جانبه اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون ان نتنياهو يقود الاحتلال الصهيوني نحو الهاوية.

وذكر يعالون ان نتنياهو مستعد للتضحية بالمختطفين من أجل البقاء سياسيا.

واضاف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: ان إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها.