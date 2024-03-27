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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقود حملة تجسس عالمية.. اتهام خطير من بريطانيا لـ الصين

الصين
الصين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "“تقود حملة تجسس عالمية.. اتهام خطير من بريطانيا لـ الصين".

وقال التقرير: "في خطوة جديدة من خطوات الحرب الباردة بين الغرب والصين، اتهم مسئولون بريطانيون مجموعة تجسس على صلة بالصين، بالقيام بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق شملت مسئولين وموظفين وبرلمانيين بريطانيين عبر القيام بعمليات تجسس استهدفتهم خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "القراصنة الصينيون اتهمتهم السلطات البريطانية أنهم ذراع لوزارة أمن الدولة الصينية، وأن الصين استخدمتهم لتنظيم حملتين إلكترونيتين خبيثيتين طالت اللجنة الانتخابية وبرلمانيين بريطانيين، وهي الاتهامات التي نفتها بكين".

وتابع: "من جهتها، أكدت الخارجية الصينية أن بريطانيا لم تقدم أدلة كافية على اتهاماتها لبكين بشأن هجمات قرصنة داخل بريطانيا، كما وصفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات البريطانية بأنها افتراءات وملفقة بالكامل".

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