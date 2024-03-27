رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الذي ضم كلا من رفيق ناجى مدير المواقع التنموية ، وماجده رمزى مدير التنمية الريفيه الشاملة ، وأمير سمير نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ، ونرمين كمال مشرف التنمية الريفية الشاملة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى كافة الخدمات التى تقدمها الجامعة علميًّا واجتماعيًّا وصحيا للمجتمع المدني بمحافظة القليوبية.



وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته باستقبال جامعة بنها لوفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، مرحبا بمد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.



من جانبها أشارت مارجريت صاروفيم أن الهيئة القبطية الإنجيلية تسعى دائما لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع، كما أن مشاريعها تركز علي أهمية المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسين بما يتضمن تمثيلًا عادلًا وفعالًا للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.