صحة المنيا توقع الكشف بالمجان على 1798 حالة خلال قافلة طبية بقرية اسطال

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية اسطال التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 25 و26 من مارس الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1798 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 374 حالة جراحة، 393 حالة أطفال، 348 باطنة، ، 103 حالات نساء، 93 أسنان، 269جلدية، 174 أنف وأذن، 44 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 278 تحليلا متنوعا، و5 حالات موجات صوتية و7حالات أشعة عادية و 128 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 6 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 119 مترددا .