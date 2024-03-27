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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك البحرين يدعو رئيس وزراء لبنان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

ميقاتي
ميقاتي

تسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي دعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك اليوم الأربعاء.

وكان رئيس الحكومة استقبل اليوم، الأربعاء، موفد ملك البحرين والسفير لدى سوريا وحيد مبارك سيار، وتسلم منه رسالة أمير البحرين، وجاء فيها: “يطيب لي أن أتقدم لكم بأطيب التحيات، مقرونة بتمياتنا لكم بدوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

وأضافت الرسالة: “ورغبة منا في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية، يسرنا دعوتكم للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك يوم الخميس 16 مايو 2024، متطلعين إلى الترحيب بكم في بلدكم الثاني، مملكة البحرين”.

وختمت الرسالة: “ومؤكدين أن مشاركتكم الشخصية في أعمال هذه القمة المهمة، سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في الوقت الحاضر، بما ستقدمونه من فكر نير ورأي سديد لنواصل معاً في خدمة قضايا أمتنا العربية وتحقيق تطلعات شعوبها كافة نحو الأمن والاستقرار والرخاء”.
 

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