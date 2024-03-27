عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

يموتون غرقا نجاة من الجوع.. تفاصيل استشهاد فلسطينيين أثناء محاولتهم انتشال طرود المساعدات من البحر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"الهروب من الموت جوعا، إلى الموت غرقا" .. هذا كان حال العشرات من شباب غزة، حيث يحاول العديد من الفلسطينيين الوصول إلى المساعدات التي يتم إلقائها جوا، وتكون عائمة على سطح البحر المقابل لقطاع غزة، وهي الحوادث المتكررة، والتي تكشف عن تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني، والكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة، وذلك نتيجة سياسة التجويع المتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وبحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة CNN الأمريكية، فقد غرق ما لا يقل عن 12 فلسطينيا قبالة ساحل شمال غزة بالقرب من بيت لاهيا الاثنين الماضي، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى الطرود التي أسقطتها الطائرات التي سقطت في البحر، وذلك بحسب ما ذكره مسعفون محليون.

 

 

يهرعون من الجوع نحو البحر 

 

 

وتضمن التقرير الذي عرضته شبكة الـCNN، لقطات لمئات الفلسطينيين وهم يهرعون من الجوع إلى موقع إسقاط المساعدات، بل وقد غامر بعضهم بالنزول إلى المياه أثناء سقوط الطرود على شواطئ غزة دون مبالاة لما قد يصاحب ذلك من خطورة كبيرة، وكذلك يُظهر أحد المشاهد المصورة مدنيين يقومون بالإنعاش القلبي الرئوي على عدة جثث غير مستجيبة في محاولة يائسة لإنعاشها، وذلك بعد انتشالها من البحر وهم غارقون.

وقال أبو محمد، الذي شهد الحادث، لشبكة CNN، إن المساعدات أسقطت بعيداً عن الساحل في البحر، وبعد ذلك غرق العديد من الرجال "الذين لا يعرفون كيفية السباحة" أثناء محاولتهم انتشالها، وأضاف: "كانت هناك تيارات قوية وسقطت جميع المظلات في الماء، والناس يريدون أن يأكلوا فهم جياع، ولم أتمكن من تلقي أي شيء، ويمكن للشباب أن يركضوا ويحصلوا على هذه المساعدات (القطرات)، لكن الأمر مختلف بالنسبة لنا، وتلك الحوادث وغيرها تؤكد ضرورة فتح المعابر بالشكل الصحيح، لكن هذه الأساليب المهينة غير مقبولة".

 

 

ليست الحادثة الأولى 

 

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 10 آخرون عندما سقطت عليهم طرود مساعدات أسقطتها الطائرات في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك وفقًا لصحفي كان في مكان الحادث، وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان مراراً عمليات الإنزال الجوي باعتبارها وسيلة غير فعالة ومهينة لإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وبدلاً من ذلك حثت السلطات الإسرائيلية على رفع القيود على المعابر البرية إلى القطاع، وقد دعت حماس الدول الغربية إلى وقف عمليات إسقاط المساعدات جواً  إلى غزة ، محذرة من أن طريقة إيصال المساعدات الإنسانية "مهينة وخاطئة وغير مناسبة وغير مجدية"، وكذلك انتقدت حماس منذ البداية عمليات الإنزال الجوي، واصفة إياها بأنها “عديمة الفائدة” و”ليست الطريقة الأفضل لإيصال المساعدات”.

 

وأدت القيود الصارمة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة إلى استنزاف الإمدادات الأساسية، مما يعرض جميع السكان البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون نسمة لخطر المجاعة، وفقًا لتقرير تدعمه الأمم المتحدة، وقد حذرت الهيئات الإنسانية، بما في ذلك أوكسفام وهيومن رايتس ووتش، من أن إسرائيل "تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في الحرب في غزة، وهو ما يعد جريمة حرب"، وتصر إسرائيل على أنه لا يوجد "حدود" لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة، لكن نظام التفتيش الخاص بها يعني أن الإغاثة بالكاد تتدفق.

 

 

أمريكا تتهرب من المسئولية 

 

 

ورغم كونها مشارك مع إسرائيل في حربها بقطاع غزة، إلا أن أمريكا تحاول التهرب من المسئولية، حيث يقول مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، إن هناك “زيادة كبيرة” في كمية المساعدات المتدفقة إلى غزة عبر المعابر المختلفة، مما أدى إلى وصول ما يقرب من 200 شاحنة يوميا، ارتفاعا من حوالي 100 شاحنة يوميا في فبراير، وجاءت هذه الوفيات بعد يوم من تنحي واشنطن جانبا والسماح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار  قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يطالب القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن و"الحاجة الملحة لتوسيع تدفق" المساعدات إلى غزة.

 

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على هذا الطلب قائلا إن بلاده لن تلتزم بالقرار. وبعد تصويت الأمم المتحدة يوم الاثنين،  قالت منظمة العفو الدولية إن  السلطات الإسرائيلية “يجب أن توقف على الفور حملة القصف الوحشي في غزة وتسهل إيصال المساعدات الإنسانية”. وأضافت أنه "يجب إطلاق سراح الرهائن المدنيين على الفور".

ومن غير الواضح ما هي الدولة التي أطلقت عملية الإنزال الجوي المحددة يوم الاثنين والتي أدت إلى سقوط قتلى، فقد قامت ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة، ومهمة مشتركة بين الإمارات والأردن، بتنفيذ عمليات إسقاط جوي فوق غزة يوم الاثنين، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قال لشبكة CNN إنه لا يمكنه تأكيد التوقيت الدقيق لعمليات الإنزال الجوي من قبل دول مختلفة.

وقد أعلن البنتاغون يوم الثلاثاء أن ثلاث حزم من المساعدات من أصل 80 تم تسليمها خلال عملية الإنزال الجوي الأمريكية فوق غزة يوم الاثنين قد هبطت في البحر بعد عطل في المظلة، وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ: "خلال عملية الإنزال الجوي الإنسانية أمس، والتي شملت حوالي 80 حزمة، ورد أن ثلاث حزم تعرضت لخلل في المظلات وسقطت في الماء". "من المهم ملاحظة أنه تم اختيار مناطق الهبوط للتخفيف من احتمالات فشل نشر المظلات، وتحدث قطرات المساعدات الإنسانية هذه فوق الماء وتتسبب الرياح في انجراف الحزم إلى الأرض، وفي حالة حدوث عطل في المظلة، تهبط الحزم في الماء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية في قطاع غزة| صور

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

موضوعات متعلقة

القارة العجوز تتأهب.. السفارة الأمريكية تحذر الأمريكيين من التهديد الإرهابي في فرنسا وروما على خطوى باريس| شبك داعش خوف يعود لأوروبا

كارثة ذات تأثيرات عالمية| القصة الكاملة لحادث انهيار جسر أمريكا.. ليس عملًا إرهابيًا ولكن يهدد اقتصادها

تشخيص 20 مليونا بالمرض سنويا| طريقة مثلى لإخبار الأطفال بإصابة أحد أفراد العائلة بالسرطان

رغم أجواء الصيف.. المغرب يشهد أمطارا وثلوجا ورياحا قوية

فرحة ناقصة وليست كافية| تفاصيل قرار الأمم المتحدة بوقف النار فى غزة.. وهل ينتهي بعد رمضان؟

شرب المياه وأكل الخضراوات| صحيفة ألمانية تصدم الجميع: 4 خرافات غذائية يجب معرفتها

انتخابات رئاسية ملبدة بالتطرف الهندوسي| قصة حظر المدارس الإسلامية بأكبر ولايات الهند.. ماذا يحدث؟

مذابـ.ح في العاصمة بورت ولايزال العالم يتعثر بالتدخل الموعود في كارثة هايتي| شوارع برائحة الجثث

ترشيحاتنا

إيه حكم المدير الذى يرقي الناس بمزاجه؟.. علي جمعة: هيحاسب أمام الله

إيه حكم الشخص العصفورة فى العمل؟.. وعلي جمعة: آثم وربنا يكره هذا الفعل

مترو الانفاق ينفي حدوث إنفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول

هجوم عنيف على الجيش السوري وقت الإفطار.. ومصدر عسكري يكشف التفاصيل

معهد الفلك: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

غزوة بدر الكبرى.. أولى معارك الإسلام.. شهدت معجزة نزول الملائكة للقتال مع المسلمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة

كيف أثر خسوف القمر على برجك.. حقائق أم خرافات

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ