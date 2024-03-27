بالأصفر الساطع.. إطلالة مبهجة للمطربة ساندي

نشرت المطربة ساندي عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها في الأجواء والاحتفالات الرمضانية.

تميزت ساندي بإطلالتها المختلفة، فارتدت قفطانا مغربيا باللون الأصفر الساطع بأكمام شفافة، وأبرزت جمالها بعقد فضي لامع مع مكياج عيون داكن اللون، ما أضفى جرأة على إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي، ألبوم “2 في 1”، الذي ضم 8 أغنيات، تنوعت بين الدراما والرومانسي، وتعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء، مثل أحمد المالكي وسلمى رشيد ومحمد يحيى وعلاء الراوي وهاني يعقوب، ولأول مرة كتبت ولحنت ساندي أغنية "زي التمثال".