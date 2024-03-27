البحرين والأردن يبحثان الجهود الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة

تلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي مكالمة هاتفية من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني .

ووفق وسائل إعلام بحرينية؛ فقد جرى خلال الاتصال، بحث مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين ، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما ناقش الوزيران أوجه التشاور والتنسيق المشترك على الصعيد السياسي تجاه تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، ودعم الجهود الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة.

كما تناول الاتصال بحث إيصال المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتكثيف الجهود لدعم مسيرة العمل العربي المشترك بما يلبي تطلعات الشعوب العربية للسلم والاستقرار والازدهار.