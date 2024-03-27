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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من بعثة الأهلي بعد وصولها تنزانيا ..صور

صدى البلد

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني لقطات من وصول بعثة الأهلي داخل دار السلام فندق إقامة الفريق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مجدي عبد الغني:"بعثة الأهلي تصل دار السلام فندق إقامة الفريق استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني".

 

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.
 

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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