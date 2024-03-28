ختم الصلاة في رمضان.. بطريقة سهلة وبسيطة لن تأخذ من وقتك الكثير

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك عملاً عظيمًا جدًا يمحو جميع الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر يساوي الجهاد فى سبيل الله ويساوي الصدقة، ويغفل عنه كثيرون.

عمل بسيط يغفل عنه كثيرون يغفر جميع الذنوب

وأوضح “عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هناك كثيرًا من الناس يغفل عن ختم الصلاة، فمن ختم الصلاة كان له أجر كبير عند الله، وأخذ أجر حج وعُمرة وغفر الله ذنوبه.

واستدل على ذلك بما جاء فى الصحيح أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ..).

طريقة ختم الصلاة

1- بعد الانتهاء من التسليم تقول "استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه" 3 مرات

2- ثم تقول “اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام ”

3- “اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”

4- تقرأ أية الكرسي

5- تسبح الله 33 مرة

6- تحمد الله 33 مرة

7- تكبر الله 33 مرة

8- ثم تختم بقول “ لا الا اله الا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير” مرة واحدة، فبذلك تكون أكملت المائة.

يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، وتكون بذلك أخذت أجر حج وعمرة تامة .