عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ختم الصلاة في رمضان.. بطريقة سهلة وبسيطة لن تأخذ من وقتك الكثير

ختم الصلاة
ختم الصلاة

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك عملاً عظيمًا جدًا يمحو جميع الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر يساوي الجهاد فى سبيل الله ويساوي الصدقة، ويغفل عنه كثيرون.

عمل بسيط يغفل عنه كثيرون يغفر جميع الذنوب 

وأوضح “عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هناك كثيرًا من الناس يغفل عن ختم الصلاة، فمن ختم الصلاة كان له أجر كبير عند الله، وأخذ أجر حج وعُمرة وغفر الله ذنوبه.

واستدل على ذلك بما جاء فى الصحيح أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ..).

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر منها النبي إياك أن تفعلها بالتراويح

تستغفر لك الملائكة ويزيد من عمرك.. حاول اغتنام هذا العمل في رمضان

صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون

صلاة تجعل بيتك يشع نورا في رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها طول الشهر

طريقة ختم الصلاة 

1- بعد الانتهاء من التسليم تقول "استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه" 3 مرات 

2- ثم تقول “اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام ”

3- “اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”

4-  تقرأ أية الكرسي 

5- تسبح الله 33 مرة

6- تحمد الله 33 مرة

7- تكبر الله 33 مرة 

8- ثم تختم بقول “ لا الا اله الا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير” مرة واحدة، فبذلك تكون أكملت المائة.

يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، وتكون بذلك أخذت أجر حج وعمرة تامة .

طريقة ختم الصلاة ختم الصلاة اذكار ختم الصلاة دعاء ختم الصلاة بعد التشهد هل تكفي آية الكرسي وحدها فى ختم الصلاة دون التسبيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

1200 جنيه ايجار شهريًا .. شروط حجز شقق الإسكان

انخفاض أسعار السلع بشكل مفاجئ .. الغرف التجارية تزف بشرى للمواطنين

ولسه | ضربة قوية لتجار الدولار في السوق الموازية

ختم الصلاة في رمضان.. بطريقة سهلة وبسيطة لن تأخذ من وقتك الكثير

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان| شاهد

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية استهدفت سفينة حربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعف الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.. ما السبب؟

تثير الجدل .. أول سعودية تشارك في ملكة جمال الكون | تفاصيل

اللي بيحصل مهزلة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال: «كله إلا الأذية»|صور

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

فيديو

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ